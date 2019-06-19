نجيب طلال - بوح الصدمة

2019/06/19 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نجيب_طلال أخْـتـاه ويا أخـتـاه !! …..يا رابطة الـدم بيننا...يا أختـاه ! يا أصغر إخوتي ! …ماكنتُ أتخيل أن يـرِّن ذاك الملعُـون؛ حاملا نعْـيكِ ! نعْي أوْ وفاة أو حـتف ٌ أوموتٌ ....سيان ! أمام نهاية مفاجئة غير مفهومة ؛ نهاية أعادتْ بسرعة برق لافِـت ؛ شريط حياتك بيننا وخارجها ..وأتساءل بحُـرقة الوداع .ما كنت أتوقع أن تسقط ورقـَتكِ في عِـز ......

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