الكربولي يطالب المفوضية بمنع تزوير إنتخابات المحافظات

2019/06/19 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أثنى رئيس حزب الحل جمال الكربولي على قرار مفوضية الانتخابات في تحديد تاريخ 4 نيسان ٢٠٢٠ موعداً لانتخابات مجالس المحافظات.وأكد الكربولي في بيان “في الوقت الذي نشيد بهذا القرار نطالب مفوضية الانتخابات بإعتماد إجراءات ديمقراطية شفافة للحفاظ على العملية الانتخابية من خلال إعتماد البطاقة المحدثة بايومترياً لتفويت الفرصة على من يبيت النية مسبقاً للتزوير بالدفع الى إعتماد بطاقة الناخب القديمة بقصد تغيير النتائج من خلال تزوير عدد المشتركين بالانتخابات”.

وكشف رئيس حزب الحل ان “عدد الناخبين المحدثة بياناتهم بايومترياً حسب اعلانات مفوضية الانتخابات وصل الى اكثر من ١٥ مليون ناخب وهي زيادة نوعية عن الاعداد السابقة وهو ما يضمن سلامة ونزاهة الانتخابات”.وشدد الكربولي، ان “تحقيق العدالة الانتخابية والحفاظ على نزاهة الانتخابات وضمان شرعية المجالس المنتخبة هي أولى من حسابات ارتفاع او انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات، خصوصاً اذا ما قارنا عدد المصوتين في انتخابات مجلس النواب العراقي عام ٢٠١٨ والذي بلغ عددهم ١٠ ملايين و ٨٠٠ الف ناخب من اصل ٢٤ مليون ناخب لديه بطاقة ناخب محدثة غير بايومترية، في حين ان اعلان المفوضية بإنجاز ما يقارب 15 مليون ناخب محدث بايومترياً سيكون بحد ذاته ضمانة لإنتخابات سليمة ومشاركة واسعة”.

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