امانة مجلس الوزراء تنفي صحة قوائم مرشحي المناصب العليا

2019/06/19 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ نفت الامانة العامة لمجلس الوزراء صحة القوائم التي ظهرت اليوم باسماء مرشحي المناصب العليا.وذكرت الامانة في بيان ان “ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قوائم تضم أسماء يُدعى ترشيحها الى المناصب العليا غير صحيح، وفي الوقت الذي تؤكد فيه الامانة عدم صحة ما تداولته تلك الوسائل من أسماء، كما و تؤكد حرص مجلس الوزراء على إنهاء ملف المناصب العليا واختيار المرشحين على وفق معايير الكفاءة والنزاهة من خلال لجنة شكلت لهذا الغرض”.

ودعت “أبناء شعبنا الكريم الى عدم تصديق مثل هذه الإشاعات أو الانجرار وراء مثل هذه الأخبار الملفقة ، واستسقاء المعلومة من مصادرها الرسمية”.

وكانت وسائل الاعلام تناقلت قوائم باسماء ادعت انها لمرشحي المناصب العليا الين جرى الاتفاق عليها.

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