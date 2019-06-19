كيف تقوي علاقتك مع عائلتك؟

2019/06/19 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

يميل الشاب والفتاة في مرحلة المراهقة إلى الانعزال بسبب التغييرات النفسية والفسيولوجية التي تطرأ عليه في هذه المرحلة، وهذاالانعزال قد يخلق جدارًا بينه

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