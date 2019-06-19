العراق.. هجوم يستهدف قيادة عمليات نينوى

2019/06/19 | 01:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبلغ مصدر أمني مراسل قناة الحرة الثلاثاء أن مجموعة إرهابية استهدفت قيادة عمليات نينوى بصاروخ كاتيوشا، مشيرا إلى سقوط الصاروخ قرب باب النظام المقابل لفندق نينوى أوبروي، دون وقوع إصابات أو حدوث أضرار.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن قوة من جهاز الأمن الوطني وشرطة نينوى حددت على الفور مكان إطلاق الصاروخ وعثرت على منصة الإطلاق ومعها أجهزة تنفيذ محلية الصنع قرب ملعب الإدارة المحلية في أيمن الموصل.

وأضاف أنه تم تنفيذ عملية دهم وتفتيش قرب مكان الحادث بحثا عن المنفذين.

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