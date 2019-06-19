«الحج»: إيقاف إصدار تأشيرات العمرة

2019/06/19 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

أصدرت وزارة الحج والعمرة تعليماتها لمؤسسات العمرة بإيقاف إصدار التأشيرات.

ونبهت الوزارة في تعميم للمؤسسات إلى أنه سيتم إيقاف النظام الآلي للعمرة لإصدار التأشيرات ابتداء من يوم الاثنين الموافق 1440/10/14، مؤكدة أن آخر يوم للسماح بدخول المعتمرين الصادرة لهم تأشيرات قبل هذا التاريخ هو الثلاثاء الموافق 1440/10/29.

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