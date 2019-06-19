خبراء يتوصلون إلى مصدر القلق الرئيسي للنساء

2019/06/19 | 02:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أظهرت دراسة حديثة أن أعلى مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول في أجسام النساء يتم تسجيلها عندما تكون في المنزل.

ووفقا للبيانات التي حصل عليها خبراء

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