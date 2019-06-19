أليس.. أول طائرة كهربائية لنقل الركاب في

2019/06/19 | 02:03

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العهد نيوز- بغداد

شهد معرض باريس الجوي الظهور الأول لطائرة كهربائية قادرة على التحليق لما يصل إلى 650 ميلا وعلى متنها تسعة ركاب، تستهدف الشركة المصنعة

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