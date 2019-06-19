2019/06/19 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MqajidLTUOs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسالة الكابتن يونس الى الحارس جلال حسن) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رسالة الكابتن يونس الى الحارس جلال حسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).