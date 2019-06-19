توقيف عصابة في اسبانيا متورّطة في “تمويل القاعدة” في سوريا

2019/06/19 | 02:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وقفت الشرطة الإسبانية الثلاثاء عشرة إسبان من أصل سوري بشبهة تمويل تنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية ومصدر مطّلع

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