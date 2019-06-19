اليابان تفتح أبوابها للمهاجرين العرب

2019/06/19 | 02:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

مع تزايد أعداد المهاجرين العرب إلى الدول الأوروبية والآسيوية اعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بشكل مفاجئ عن حاجة بلاده إلى نحو نصف

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