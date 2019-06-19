2019/06/19 | 03:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2jjKRnwd28Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محكمة البياع تتخذ من سقيفة كراج السيارات مكانا لرؤية المفصولين لاولادهم) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محكمة البياع تتخذ من سقيفة كراج السيارات مكانا لرؤية المفصولين لاولادهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).