2019/06/19 | 03:04

في قسم سينما العالم، دراسة أعمال هذه المخرجة الإيرانية البارزة في الشرق الأقصى

ومضة على أعمال «بوران درخشنده» في مهرجان «جكران» السينمائي الدولي العاشر بالهند

منصور جهانی ـ خصص مهرجان «جكران» السينمائي الدولي بنسخته العاشرة في الهند جولة سينمائية في قسم سينما العالم على اعمال المخرجة «بوران درخشنده» أحد أبرز المخرجين الايرانيين.

ويعرّج المهرجان اليوم الثلاثاء 18 يونيو الجاري على أفلام المخرجة «بوران درخشنده» Pouran Derakhshandeh ضمن فعاليته في قسم «السينما العالمية» World Retrospective بالعرض والدراسة، ويعد مهرجان «جكران» Jagran السينمائي الدولي بالهند من اكبر المهرجانات على مستوى العالم، لاسيما وأنه يتميز بعرض أعمال أبرز المخرجين ودراسة آثارهم من 75 دولة من مختلف انحاء العالم، علاوة على أنه يعرض أعمال هؤلاء السينمائيين في 18 مدينة في الهند بشكل متزامن.

ومضة هذا المهرجان على أعمال المخرجة درخشنده (منتجة وكاتبة سيناريو وباحثة سينمائية أيضا) ستعرض بحضور الناقد السينمائي الهندي البارز «راجیو مسند» Rajeev Masand بتاريخ 19 يوليو 2019 في مدينة دهلي بقاعة «سيريفورت» Sirifort السينمائية، ومن أفلامها التي ستعرض: «تحت السقف الدخاني» (زير سقف دودي) Under the Smoky Roof، «صه البنات لا يصرخن» (هيس دخترها فرياد نمي زنند) Hush! Girls Don’t Scream، «اولاد للأبد» (كودكان ابدي) Eternal Children، «الحلم المبلل» (رؤياي خيس) Wet Dream وهي اعمال تتطرق الى مشاكل اجتماعية مثل استغلال الاطفال وحقوق المرأة و…

يشار الى أن أعمال درخشندة السينمائية عرضت العديد من المرّات في مهرجانات هندية وحازت على اهتمام خاص من قبل السينمائيين في هذا البلد وباتت من المخرجات المعروفات على الساحة السينمائية الهندية.

بدورها أثنت درخشندة على صنعة السينما في الهند وقالت بأنها تستلهم منها الكثير في عملها السينمائي وانها سعيدة ان تخار اعمالها للدراسة والعرض ضمن فعاليات مهرجان «جكران» JFFبدورته العاشرة، وقالت: أنا فخورة جداً بأن هذا المهرجان قد اختارني في قسم (عودة الى الوراء) من السينما العالمية Retrospective، وطالما أذهلتني السينما الهندية كصانعة أفلام، هذه السنيما التي طافت حالياً العالم أجمع.

وأضافت درخشنده: أنا على يقين أنه حتى في الثقافات المختلفة، هناك العديد من أوجه التشابه، وبصفتي مخرجة، تعدّ الهند بلدا ملهما لي لأنتج أفلاماً أسلّط فيها الضوء على قضايا المرأة.

كما تطرّقت هذه المخرجة الايرانية على فيلمها «هيس! الفتيات لا يصرخن» قائلةً: لقد كان مبنيا على قضية إساءة معاملة الأطفال وعندما حققت في المشروع، أدركت أن هناك بعض الأشياء في الهند مشابهة لهذا الموضوع.



في الواقع ، هذا الفيلم هو استجابة قاطعة لمثل هذه الإساءات للأطفال واليافعين.



لذلك، من الجيد أن يُعرض هذا الفيلم في الهند أيضاً.

مهرجان «جكران» السينمائي الدولي انطلق على ايدي مجموعة «جكران بركشان» Jagran Prakashan الاعلامية لخلق ثقافة سينمائية وجهد صادق لإنشاء منصة فنية تشترك فيها الجماهير كثيرا في جميع أنحاء الهند.

تُقام فعاليات هذا الحدث السينمائي البارز في أكثر من 18 مدينة كل عام ، وضمن 400 عرض في 18 مكان سينمائي في الهند، مع أكثر من 55000 متابع مباشر لهذا المهرجان، وأكثر من 50 مليون شخص لتغطية فعالياته في جميع أنحاء الهند.

وتلّقت إدارة المهرجان (جكران) حوالي 4500 فيلما سينمائيا تقدّمت للمشاركة في فعالياته في النسخة التاسعة منه، وعقد المهرجان في أكثر من 18 مدينة، وربما يعدّ هذا المهرجان أكبر مهرجان سينمائي في العالم يقوم بعرض أفلام العديد من المخرجين حول العالم.

وتتجسد أحد أبرز ميزات هذا المهرجان في عرضه للأفلام المختارة على المدن التي تغطي فعالياته، علاوة على أنه يقوم بطرح مواضيع هذه الأفلام وبحثها بين المختصين ومع الجمهور أيضاً.

وانطلقت فعاليات مهرجان «جكران» السينمائي الدولي بنسخته العاشرة يوم الاثنين 17 يونيو وسيستمر لغاية 29 من سبتمبر 2019 القادم وستعرض الافلام المشاركة فيه في 18 مدينة في الهند نذكر منها: «كانبور»، «لاكنو»، «الله آباد»، «وارناسي»، «آغرا»، «ميروت»، «دهرادون»، «هيسار»، «لديهانا»، «باتنا»، «رنجي»، «جمشدبور»، «غورهبور»، «رابور»، «اندور»، «بهوبال» و… وسيختتم في مدينة بومباي حيث ستوزع جوائزه للمتميزين.

وسيتم تقديم جوائز من ضمنها (جائزة خاصة بفن السينما، الجائزة الذهبية والفضية والبرونزية) لأفضل أفلام أجنبية، أفضل ممثلة، ممثل، أفضل فيلم قصير، أفضل سيناريو، أفضل تصوير، أفضل تأليف، أفضل فيلم، أفضل فيلم وثائقي وغيرها من الأفلام المشاركة في اقسام المهرجان.

