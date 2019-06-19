2019/06/19 | 03:36

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو..اغتيال محمد مرسي في سجنه وتحذير للجنرال عبد الفتاح السيسي من تصفيته وقتله كالرئيس السادات !!. حميد الشاكر) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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