سلسلة حرائق سنجار بفعل فاعل ..

2019/06/19 | 03:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابراهيم القيراني من يقول بان الاحداث الاخيرة من الحرائق في سنجار ليست بفعل فاعل هو يبيع الاقاويل الفارغة ويروج الاشاعات ، لان سنجار معروفة بخصوبة اراضيها الزراعية الديمية من محصولي الحنطة والشعير ، وكانت سلة انتاج الموصل من المحصولين طوال عقود من الزمن ، واشجار التين الديمية التي اشتهرت بها سنجار خير دليل على خصوبة …

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