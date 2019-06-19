إيران: صواريخ بإمكانها استهداف السفن في عرض البحر

2019/06/19 | 05:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أمس الثلاثاء، إن الصواريخ الباليستية الإيرانية قادرة على استهداف السفن في البحر. ونقلت وسائل إعلام عن سلامي قوله، ان «تقنية الصواريخ الباليستية غيرت من موازين القوى في الشرق الأوسط».وأضاف أن «الصواريخ الباليستية الإيرانية (فائقة الدقة) قادرة على استهداف السفن في البحر».وكان نائب قائد القوات البرية في الحرس الثوري علي أكبر بورجمشيديان قد أشار في وقت سابق إلى أن وجود حاملات الطائرات الأمريكية في الخليج لا يشكل أي تهديد ل‍طهران، وأن القوات الإيرانية في ذروة استعداداتها لأي مواجهة.وأوضح بورجمشيديان، أنه «لا يمكن لأي قوة أجنبية أن تفكر بارتكاب حماقة عند حدودنا البحرية والبرية».وشدد على أن بلاده ستواجه بقبضة من حديد أي عدوان على الحدود البرية، أو في المدن والقرى ذات الغالبية الكردية غربي أو شمال غربي البلاد.

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