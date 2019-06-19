اجتماع قصر السلام: قرارات «ملزمة» لتنظيم «الفوضى العراقية»

2019/06/19 | 05:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامياستضاف الرئيس برهم صالح في قصر السلام في بغداد، أمس الثلاثاء، الاجتماع الدوري الثالث للقيادات السياسية بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حيث تدارس المجتمعون ما جاء في موقف المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني الجمعة الماضية من اوضاع البلاد التي عبّر عن استيائه منها، اضافة الى مناقشة المستجدات الداخلية والاقليمية.واشار بيان رئاسي تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، انه قد تم التأكيد خلال الاجتماع على: ١ــ إعطاء ملف الخدمات الأولوية في الأداء الحكومي وفي دعم القوى السياسية وبما يخفف من معاناة الشعب، وعلى أن يحظى ملف الكهرباء بجهد استثنائي في الاهتمام والأداء ومراقبة التنفيذ.٢ــ أهمية العمل الجاد والصريح والشفاف من قبل سلطات الدولة والقوى السياسية والمجتمعية والاعلامية لمواجهة الفساد المستشري وايقافه، والتأكيد على مبدأ سيادة سلطة القانون لبناء دولة منسجمة متحررة من آفة الفساد الذي يتحمل، إلى جانب الارهاب والعنف، مسؤوليات الكثير من التقصير في مختلف المرافق والمجالات.كما جرى التأكيد على ضرورة تعاون الجميع، من مؤسسات دولة وقوى سياسية، لتسهيل اجراءات مواجهة الفساد ومحاسبة المفسدين، واتفق المجتمعون على أن قواهم لن تكون غطاءً لأي فاسد مهما كان موقعه.٣- اكد المجتمعون دعم قيام السلطة التنفيذية والتشريعية بمراجعة القوانين التي يمكن ان تسبب فوارق مجتمعية او إعطاء امتيازات مجحفة. ٤ــ الاتفاق على وجوب «إكمال» الكابينة الوزارية، في مدة زمنية اقصاها اسبوعان من الآن، وبما يعزز الثقة بقدرة قوى البرلمان السياسية على تجاوز الخلافات وتفادي هذه الاختناقات في مثل هذه الظروف.٥- تلتزم القوى السياسية بإبعاد الدولة عن المحاصصة الحزبية، وأن يكون الاختيار على اساس الكفاءة والمهنية والنزاهة والتدرج الوظيفي وبما يضمن مراعاة التوازن الوطني.٦ - دعم الجهود الأمنية والاستخباراتية لاستئصال الإرهاب، ودعم امن المـــــواطن من أي تجاوز او تعدٍّ على حقوقه من اي طرف من الأطراف. ٧- تم خلال الاجتماع التأكيد على الالتزام بالمنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي وبوثيقة (إطار السياسية الوطنية) التي تم التوافق عليها في الاجتماع الأول 19-5-2019.كما تم التأكيد على دعم الحكومة والمؤسسات الدستورية في تنفيذ بنودها والتقيّد بمفاهيمها بما يحول دون الزجّ بالعراق في أتون الصراعات الاقليمية.وفي مثل هذه الظروف شديدة الحساسية أكد المجتمعون أهمية مراعاة خصوصية الوضع الوطني، وتغليب مصلحة العراق والعراقيين، وبخلافه فإن اي طرف يتعمد الخروج على مبادئ العمل الوطني الموحد يعدّ خارجاً على الإجماع الوطني وسلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية، وبما يجعل منه في موقف معادٍ للدولة ومصالح الشعب.كما اكدت القمة في وثيقة سياسية حصلت «المستقبل العراقي» على نسخة منها على «مكافحة الفساد الذى تمكّن من التغلغل في عمق الدولة والمنظومة الامنية والسياسية، وأضحى العامل الأهم لإدامة الازمات والانتقاص من سيادة البلد واستقلاله ورفاهية مواطنيه».وشددت على رفض سياسة المحاور وتجنب ان يكون العراق ساحة لتسوية الخلافات وتصفية الحسابات او منطلقاً للعدوان على اية دولة اخرى..وقالت إن مصلحة العراق هي العمل مع شركائه في دول المنطقة على انشاء منظومة اقليمية مبنية على المصلحة الامنية المشتركة والتكامل الاقتصادي مع جواره الاسلامي وعمقه العربي.واعلنت القمة ان العراق سيتواصل مع دول الجوار لإيجاد اطار لحوار دوري حول المشكلات الاقليمية وتكريس التعاون ما بين دول المنطقة وتخفيف التوتر فيها والحيلولة دون تفاقم المشكلات والعمل لاستمرار التعاون في محاربة الارهاب.وأكدت مصادر لـ»المستقبل العراقي» أن هذه الوثيقة التي وقعت بين الكتل والأحزاب السياسيّة تعد مُلزمة لجميع الأطراف، لافتة إلى أن الحاضرين شددوا على ضرورة ما سموه «تنظيم الفوضى العراقية» التي بدأت بالاتساع مجدداً.

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