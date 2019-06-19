هذا ما سيعزز شعبية بتكوين وأخواتها

2019/06/19 | 05:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يعتقد المتفائلون أنه في غضون بضعة أعوام، ستستمر بتكوين -العملة المشفرة الأشهر- في النمو دون انقطاع ليستخدمها الأفراد في قضاء جميع

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