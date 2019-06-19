فقهاء في أعلى محكمة عراقية يمتلكون حق النقض لأي قرار يخالف الشريعة

2019/06/19 | 05:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – تدفع أحزاب إسلامية شيعية وسنية، لديها تمثيل في البرلمان العراقي، إلى تسمية رجال دين بصفة “فقهاء” أعضاء أساسيين ضمن التشكيلة

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