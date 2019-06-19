شاهد بالصور منصة اطلاق صاروخ استهدف أميركيين بالموصل

2019/06/19 | 06:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط يوم امس صاروخ، على مجمع أمني في مدينة الموصل العراقية، حسبما أفادت قناة "السومرية" نقلا عن مصدر أمني محلي....

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