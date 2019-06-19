الفياض: تشكيل الحكومة العراقية خلال إسبوعين

2019/06/19 | 07:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مستشار الأمن الوطني العراقي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، ان الحكومة العراقية ستتشكل خلال اسبوعين....

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