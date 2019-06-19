في تحد لترامب.. سيناتور أمريكي يبدأ إجراءات رسمية لوقف بيع أسلحة للسعودية

2019/06/19 | 07:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تحد لترامب..سيناتور أمريكي يبدأ إجراءات رسمية لوقف بيع أسلحة للسعوديةواشنطن: بدأ السيناتور الأمريكي بوب منينديز الإجراءات الرسمية لوقف مسعى الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في بيع أسلحة بقيمة أكثر من ثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات دون موافقة الكونغرس.وفي كلمة أمام مجلس الشيوخ طلب منينديز من المجلس النظر فورا في قرار بعدم الموافقة على الخطة الرامية إلى بيع ذخائر دقيقة التوجيه، من إنتاج شركة رايثيون، للسعوديةوكان هذا أول قرار من نحو 22 قرارا مماثلا للاعتراض على المبيعات العسكرية والتي طرحها أعضاء ديمقراطيون و جمهوريون بمجلس الشيوخ الشهر الماضي بعد أن أعلنت إدارة ترامب حالة “طوارئ” بسبب أفعال إيران وذلك لتفادي مراجعة الكونغرس واتمام صفقات الأسلحة.وقال مساعدون إن المشرعين يتفاوضون اليوم على اتفاق بشأن كيف ومتى سيصوت مجلس الشيوخ.وفي ظل غياب التوافق، فسيحتاج كل قرار من القرارات الاثنين والعشرين إلى عشر ساعات من المناقشات.وتتزايد المخاوف بشأن اندلاع مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران ولا سيما بعد الهجوم على ناقلتي نفط الأسبوع الماضي والذي ألقت واشنطن مسؤوليته على طهران.ويقول مؤيدو صفقات الأسلحة إنها ستدعم شركاء الولايات المتحدة في التصدي للعدوان الإيراني.لكن المعارضين يقولون إنه ينبغي محاسبة السعودية على انتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان والتي شملت قتل الصحافي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في تركيا.كما لا يريدون أن تكون الأسلحة الأمريكية سببا في كارثة إنسانية في اليمن حيث تحارب السعودية والإمارات الحوثيين المدعومين من إيران.

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