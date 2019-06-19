سقوط صاروخ على مقر شركة اكسون موبيل في البصرة والاعلان عن اجلاء موظفين فيها

2019/06/19 | 07:46

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بغداد اليوم - البصرة

افاد مصدر في الشرطة ، الأربعاء 19 حزيران 2019 ، بسقوط صاروخ على شركة اكسون موبيل النفطية الأميركية في البصرة.

وأوضح المصدر أن " صاروخا نوع كاتيوشا اصاب مقرات العمليات والسكن في مقر شركة اكسون موبيل في البرجسية دون تسجيل إصابات وفق معلوماتي أولية".

وعلى الفور أعلنت الشركة انها ستجلي عشرين من موظفيها إثر الحادثة.

بدوه افاد مصدر نفطي ان الهجوم لم يؤثر اطلاقا على حركة تصدير النفط في البصرة.

بغداد اليوم - نينوى

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بسقوط صاروخ كاتيوشا بساحل مدينة الموصل الايسر.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "صاروخ كاتيوشا انطلق من الجانب الايمن لمدينة الموصل بالقرب من شارع بغداد بالتحديد وسقط في الساحل الايسر للمد

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الثلاثاء، باصابة شخصين بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "حريقا نشب في مبزل زراعي في اطراف منطقة السادة (10كم) شمال شرق بعقوبة واثن

بغداد اليوم _ الأنبار

اعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، تدمير مخبأ يضم متفجرات وعبوات ناسفة تابع لتنظيم داعش في صحراء الأنبار "كان ينوي الارهابيون استخدامها بعملياتهم".

وقال إعلام الجهاز في بليان، إن "فوج مكافحة الار

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