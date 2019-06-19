استهداف مقر شركة نفطية أجنبية في البصرة واصابة اثنين

2019/06/19 | 07:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وكالة رويترز للانباء استهداف مقر شركة نفطية أجنبية في البصرة بصاروخ واصابة اثنين من الموظفين العراقيين....

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