2019/06/19 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6S8MHAHs_V4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ابني عمره 8 سنوات وما يعرفني اني ابوه ويكلي انت ارهابي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ابني عمره 8 سنوات وما يعرفني اني ابوه ويكلي انت ارهابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).