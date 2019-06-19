سقوط صاروخ قرب شركة اكسون موبيل في البصرة

2019/06/19 | 08:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن مصدر امني، عن سقوط صاروخ قرب مقرات عدة شركات نفط عالمية كبرى بينها شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة في البصرة .

وقال مصدر

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