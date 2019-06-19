هبة إماراتية تعيد مسرح نابليون إلى فخامته الأصلية

2019/06/19 | 08:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبة إماراتية تعيد مسرح نابليون إلى فخامته الأصليةباريس- يعود مسرح نابليون الثالث في قصر فونتانبلو قرب باريس، وهو تحفة معمارية من زمن الإمبراطورية الثانية، بعدما طواه النسيان لأربعة عشر عقدا، وإثر أشغال استمرت 12 سنة بفضل مساهمة مالية قدرها 10 ملايين يورو من دولة الإمارات.ويعطي هذا المسرح بدءا من المنسوجات الحريرية المبطنة والسجادات بألوان الزهور والزخارف المطلية أو المصنوعة من الحجر المذهّب والثريّات والستائر، وصولا إلى السلالم والردهات المحيطة بها، انطباعا للزائر بأنه في زمن آخر زاخر بالترف والفخامة.وفي 27 أبريل 2007، كانت انطلاقة مشروع تجديد ضخم، فبعدما ذُهل رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمنظر المسرح المهمل، وقّع على شيك أمام وزير الثقافة الفرنسي آنذاك رونو دونديو دو فاربر.وأعيدت تسمية مسرح نابليون الثالث ليصبح على اسم الرئيس الإماراتي.وبعد اثني عشر عاما، سيعيد وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر ورئيس قصر فونتانبلو جان فرنسوا إيبير فتح المسرح الواقع في جناح لويس الخامس عشر، بحضور وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.وتفقد الوزير الإماراتي هذا الموقع ليرى كيف أصبحت هذه “التحفة” المعمارية وللوقوف عند أدق تفاصيل المشروع.ويذكّر إيبير بأن “هذا المسرح الذي طواه النسيان كان في حال شبه مثالية” عندما أعيد اكتشافه.ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى أنه استخدم في مناسبات قليلة لا تتعدى عشر مرات بعيد إنشائه بين الأعوام 1857 و1868 في عروض حضرها نحو 400 شخص من حاشية القصر.وبني المسرح في الأساس تلبية “لنزوة لدى الإمبراطور”، وفق المفوض فنسان كوشيه.هذا التوصيف ينطبق بالنظر إلى مستوى الفخامة في أدق التفاصيل خصوصا في الأثاث والثريات والزخارف المختلفة، وخصوصا في استخدام الحرير.

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