فنزويلا تحرج البرازيل في مباراة الأهداف الملغية

2019/06/19 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} فشل المنتخب البرازيلي في حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من كوبا أمريكا، واكتفى بالتعادل السلبي مع ضيفه الفنزويلي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، فجر اليوم، الأربعاء، بمدينة سلفادور.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا كبيرا، حيث ألغى الحكم التشيلي خوليو جونزاليس 3 أهداف للسيليساو، وسط اعتراض من البرازيليين.وهذا هو التعادل الثاني في تاريخ مواجهات البرازيل وفنزويلا بالبطولة، مقابل 6 انتصارات للسامبا، بينما لم ينجح فريق العنابي اللاتيني في الفوز بأي مباراة.وتصدر منتخب البرازيل المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بعد انتهاء مباريات الجولة، بفارق الأهداف فقط عن منتخب بيرو، الذي تغلب في وقت سابق على بوليفيا 3-1.واحتل منتخب فنزويلا المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما تذيل منتخب بوليفيا المجموعة بلا رصيد.ويلتقي منتخب البرازيل نظيره بيرو في الجولة الثالثة، فيما يلعب منتخبا فنزويلا وبوليفيا وجها لوجه مساء السبت المقبل.انتهى

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