استهداف مقر شركات نفطية أجنبية في البصرة واصابة اثنين

2019/06/19 | 08:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة العراقية إن صاروخا سقط قرب مقرات عدة شركات نفط عالمية كبرى، بينها شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة في مدينة البصرة بجنوب البلاد، في وق...

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