الباوي: السفير الاميركي تجاوز الخطوط الحمراء وعلى الحكومة القيام بدورها

2019/06/19 | 08:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بين المحلل السياسي حازم الباوي، الاربعاء، ان السفير الاميركي الجديد (ماثيو تيولر) تجاوز الخطوط الحمراء من خلال التحركات واللقاءات التي قام بها مؤخراً، مشدداً على ضرورة قيام الحكومة ببيان الخطوط التي يجب ان لايتعداها خلال تواجده في بغداد.وقال الباوي في تصريح لـ /المعلومة/: “معلوم ان المطلوب من السلك الدبلوماسي لاي دولة هو تعميد […]

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