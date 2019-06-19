2019/06/19 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نوال_السعداوي صفاء شابة مصرية تركت أسرتها فى مصر ورحلت إلى ألمانيا مثل الكثيرات من الشابات تنشد أن تعيش حياة أقل تعاسة، أن تهرب من جحيم أمها، قالت لم يكن أبى هو الجلاد بل أمي، بالطبع كانت سلطة أبى تتخفى وراء سلطة أمى، إذ كانت أمى تبالغ فى تسلطها لتُرضى أبى وتنال ثقته، ولتُرضى المجتمع كله والدولة والحكومة والمعلمين فى المدرسة ورجال الدين.سعت أمى إلى ختانى وأنا فى الثامنة من العمر، كانت الرقيب عل......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#نوال السعداوي - ثمن العبودية أفدح من ثمن الحرية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#نوال السعداوي - ثمن العبودية أفدح من ثمن الحرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).