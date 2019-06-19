جلبير الأشقر - خواطر غاضبة على هامش مؤتمر البحرين

2019/06/19 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جلبير_الأشقر «مرتفعات ترامب»: هكذا قرّر أكثر رؤساء الحكومة الصهيونية تطرّفاً في تاريخ دولته، والتطرّف الصهيوني يعني بالطبع التطرّف في العداء للشعب الفلسطيني وفي احتقار العرب أجمعين، هكذا قرّر التعبير عن امتنانه لأكثر رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية تطرّفاً في تاريخ بلاده الحديث، والتطرّف هنا هو في البغض العنصري لشتّى شعوب العالم، وشعوب البلدان الفقيرة على وجه الخصوص، ليس المسلمة منها وحسب بل شعوب أمريكا ا......

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