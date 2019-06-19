ميساء المصري - صفقة القرن وايران ..بين ترامب والدولة العميقة الأمريكية .

2019/06/19 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميساء_المصري ترامب ليس كسابقيه أمثال أيزنهاور ، كنيدي ، جونسون ، نيكسون ، فورد كارتر ، ريغان ، ، بوش سواء الاب او الإبن, كلينتون , أوباما ، فهم جميعهم موظفون كبار، تديرهم مؤسسات حاكمة (الدولة العميقة ) أتت بهم وتذهب بهم وبآخرين انها الدولة الأمريكية العميقة وأهم مكوناتها المجمع الصناعي الأمريكي ثم العسكري يليه اللوبي اليهودي والماسونية الأمريكية ومافيا تبييض الأموال وتجارة المخدرات والسلاح والبشر وخلق الإرهاب......

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