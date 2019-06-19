2019/06/19 | 08:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / خطوة برس أعلنت شرطة البصرة،في وقت مبكر اليوم الأربعاء، أن صاروخاً طال مقر شركة نفط أجنبية في المحافظة، ما أدى إلى إصابة اثنين من الموظفين العراقيين في الانفجار.كما أفاد مسؤولون في مجال النفط أن الشركات التي تعمل في موقع الانفجار في البصرة تشمل إكسون موبيل وشل وإيني.وأكد عمال في مجال النفط أنهم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صاروخ يضرب إكسون موبيل في البصرة..



والأخيرة تعتزم إجلاء موظفيها وكالة خطوة برس.

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