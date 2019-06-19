الامن النيابية: اميركا خذلت العراق وعلى الحكومة مفاتحة روسيا لتسليح الجيش

2019/06/19 | 08:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، الاربعاء، اميركا بـ”خذلان” العراق عندما احتاج الى سلاحها وفق العقود المبرمة بين بغداد وواشنطن، مشدداً على ضرورة تحرك الحكومة لابرام عقود تسليح جديدة مع روسيا واستغلال فائض اموال النفط لتسديد مبالغ هذه العقود.وقال الزيادي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “القوات الامنية تحتاج الى التسليح، والحكومة […]

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