دولة القانون يهاجم كتل المعارضة ويحذر من “نفق مظلم”

2019/06/19 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..هاجم عضو ائتلاف دولة القانون محمد العكيلي، الكتل التي أعلنت المعارضة للحكومة، متهما اياها بمحاولة “ركوب الموجة”، فيما حذر من أن إقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ستدخل البلاد في نفق مظلم.وقال العكيلي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “من ذهب المعارضة يحاول الهروب من المسؤولية او ركوب الموجة”، مشيرا إلى أن “تلك […]

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