2019/06/19 | 08:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس نفت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، ما ورد بشأن قوائم تضم أسماء يُدعى ترشيحها الى المناصب العليا، مؤكدة حرص مجلس الوزراء على إنهاء هذا الملف.وقالت الامانة في بيان تلقت “خطوة برس”، نسخة منه انها تنفي “ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قوائم تضم أسماء يُدعى ترشيحها الى المناصب العليا”.واكدت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة مجلس الوزراء تنفي وجود أسماء يدعى ترشيحها الى المناصب العليا وكالة خطوة برس.

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