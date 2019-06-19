كتاب مقدس في قاع المحيط.. الحقيقة تتكشف

2019/06/19 | 08:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظيت صورة مزعومة لكتاب مقدس قديم عثر عليه في قاع محيط، بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا

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