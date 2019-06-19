الاتحاد الكردستاني ينفي ترشيح “نجم الدين كريم” كنائب لرئيس الاقليم

2019/06/19 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفى الاتحاد الوطني الكردستاني، الاربعاء، انباء ترشيح المطلوب للقضاء (نجم الدين كريم) نائباً لرئس اقليم كردستان العراق، مؤكداً ان (كريم) مطلوب للقضاء وبقائه من دون حساب يعد خرقاً للقانون.وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “نائبي رئيس الاقليم تم اختيارهم من الاتحاد الوطني والاخر من حركة التغيير، ولم يتم […]

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