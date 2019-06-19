مجلس كركوك: الحكومة عاجزة عن ايقاف مسلسل “الحرائق”

2019/06/19 | 08:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حمل مجلس محافظة كركوك، الاربعاء، الحكومة المركزية مسؤولية انهاء ملف حرائق الاراضي الزراعية في مختلف المحافظات، لافتاً الى ان الحكومة عاجزة عن معالجة الملف او توفير وسائل اخماد الحرائق بالكميات المطلوبة”.وقال عضو مجلس المحافظة محمد خضر في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الكثير من الاسباب تقف خلف نشوب الحرائق في كركوك والمحافظات الاخرى، الا […]

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