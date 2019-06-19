نائب: الكابينة محسومة بنسبة 80% والتصويت عليها في هذا الموعد

2019/06/19 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بين النائب عن تحالف سائرون محمود اديب الكعبي، الاربعاء، ان الكابينة الوزارية محسومة بنسبة تجاوزت الـ 80% وسيتم التصويت عليها خلال الاسبوع المقبل، لافتاً الى ان سحب الثقة عن عبد المهدي متروك للكتل السياسية.وقال الكعبي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ السيد مقتدى الصدر اوضح خلال بيانه انه سيسحب تأييده لرئيس الوزراء عادل […]

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