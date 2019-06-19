2019/06/19 | 08:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
بين النائب عن تحالف سائرون محمود اديب الكعبي، الاربعاء، ان الكابينة الوزارية محسومة بنسبة تجاوزت الـ 80% وسيتم التصويت عليها خلال الاسبوع المقبل، لافتاً الى ان سحب الثقة عن عبد المهدي متروك للكتل السياسية.
وقال الكعبي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ السيد مقتدى الصدر اوضح خلال بيانه انه سيسحب تأييده لرئيس الوزراء عادل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الكابينة محسومة بنسبة 80% والتصويت عليها في هذا الموعد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بين النائب عن تحالف سائرون محمود اديب الكعبي، الاربعاء، ان الكابينة الوزارية محسومة بنسبة تجاوزت الـ 80% وسيتم التصويت عليها خلال الاسبوع المقبل، لافتاً الى ان سحب الثقة عن عبد المهدي متروك للكتل السياسية.
وقال الكعبي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ السيد مقتدى الصدر اوضح خلال بيانه انه سيسحب تأييده لرئيس الوزراء عادل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الكابينة محسومة بنسبة 80% والتصويت عليها في هذا الموعد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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