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نائب: الكابينة محسومة بنسبة 80% والتصويت عليها في هذا الموعد


نائب: الكابينة محسومة بنسبة 80% والتصويت عليها في هذا الموعد
2019/06/19 | 08:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

بين النائب عن تحالف سائرون محمود اديب الكعبي، الاربعاء، ان الكابينة الوزارية محسومة بنسبة تجاوزت الـ 80% وسيتم التصويت عليها خلال الاسبوع المقبل، لافتاً الى ان سحب الثقة عن عبد المهدي متروك للكتل السياسية.

وقال الكعبي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ السيد مقتدى الصدر اوضح خلال بيانه انه سيسحب تأييده لرئيس الوزراء عادل […]

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