2019/06/19 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلى القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان عن سعيه للحصول على أعلى منصب في البنتاجون يوم الثلاثاء مع ظهور تقارير عن عنف منزلي داخل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاناهان يسحب مساعيه لتولي وزارة الدفاع الأمريكية في خضم تقارير عن عنف أسري) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاناهان يسحب مساعيه لتولي وزارة الدفاع الأمريكية في خضم تقارير عن عنف أسري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).