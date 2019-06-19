2019/06/19 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال بوريس جونسون المرشح الأوفر حظا لتولي رئاسة وزراء بريطانيا، إنه سيسحب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 تشرين الأول، مؤكدا، أنه "إذا لم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جونسون: بريطانيا ستدفع ثمنا باهظا إذا لم تنسحب من الاتحاد الأوروبي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جونسون: بريطانيا ستدفع ثمنا باهظا إذا لم تنسحب من الاتحاد الأوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).