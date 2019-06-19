2019/06/19 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجم الدين كريم يرد على عبد المهدي ويكشف ملابسات إحتجازه في بيروت أكد محافظ كركوك السابق المطلوب للقضاء، نجم الدين كريم، بأنه مستعد للمثول أمام أي محكمة عادلة سواء كانت في بغداد أو أربيل، مشيرا الى انه يجب ان يكون هناك حوار جدي بين بغداد وحكومة إقليم كردستان لحل مشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها.وتحدث كريم في تصريح صحفي، عن زيارته الأخيرة الى لبنان ومدى صحة اعتقاله هناك، فقال "دخلت الى لبنان بدون اي مشكلة ولكن عند الخروج بدأت معي التحقيقات، فقد كان هنالك طلب من بغداد بإرجاعي اليها بتهمة أني وضعت يدي على سيارات، وانا بدوري قدمت مستمسكات للسلطات اللبنانية والقضاء اللبناني، وأوضحت لهم بأن الموضوع سياسي وليست هناك موضوع وضع يد على سيارات او اختلاس، فدرسوا الموضوع واطلعوا على المستمسكات التي قدمناها ووصلوا الى قناعة بأن الموضوع سياسي، ولهذا نحن اليوم في كردستان وفي أربيل".وحول سبب إصرار الاتحاد الوطني الكردستاني على تعيين محافظ لكركوك، قال "كان لدى الاتحاد الوطني الكردستاني، محافظ ومجلس محافظة ومدراء دوائر وموظفين وقوة كبيرة في القوات الأمنية، إلا انهم تخلو عن الجميع، فماذا يفعل المحافظ بدون دعم في كركوك".وأضاف، ان "تطبيع وضع كركوك من أهم النقاط التي يجب التركيز عليها، يجب ان يكون هناك حوار جدي بين بغداد وحكومة إقليم كوردستان لحل مشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها، أما القوات المسلحة الاخرى والمتواجدة هناك فلها واجبات خارج مناطق كركوك، وخصوصا بالمناطق التي يتواجد بها عناصر داعش، سواء في الحويجة او الرياض أو المناطق الاخرى".وحول استعداده للمثول امام المحاكم للدفاع عن نفسه أمام التهم الموجهة إليه، قال محافظ كركوك السابق، "لدينا ثقة كاملة بأنفسنا وببرأتنا من جميع هذه التهم، ومستعدون للمثول أمام اي محكمة عادلة سواء في بغداد أو في أربيل، وسنرد على جميع هذه الاتهامات بالمستمسكات وبالشهود".وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قال "سنطبق الاجراءات القانونية بحق محافظ كركوك المطلوب للقضاء".

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