ترامب ينهي منصباً رفيعاً يدار بالوكالة

2019/06/19 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب ينهي منصباً رفيعاً يدار بالوكالةأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعيين وزير الجيش مارك اسبر، وزيراً للدفاع بالوكالة مكان باتريك شاناهان، في خضمّ التوتر في منطقة الشرق الأوسط.وكتب ترامب في تغريدة "وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، الذي قام بعمل رائع، قرر التخلي عن آلية المصادقة (على تعيينه وزيراً أصيلاً للدفاع) لتخصيص مزيد من الوقت لعائلته".وأضاف ترامب أنه سيرشح وزير شؤون الجيش مارك إسبر لمنصب وزير الدفاع الأمريكي، وأعرب عن ثقته بـ "أدائه الرائع" لمهامه.تجدر الإشارة إلى أن نائب وزير الدفاع باتريك شاناهان كان يؤدي مهام وزير الدفاع منذ 1 كانون الثاني الماضي بعد استقالة جيمس ماتيس من هذا المنصب.

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