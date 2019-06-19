منطقة ايرانية حرة تبحث إنشاء مدن صناعية مشتركة مع العراق

2019/06/19 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن المدير التنفيدي لمنطة اروند الحرة، جنوب غربي ايران، الاربعاء، عن متابعة موضوع إنشاء مدن صناعية مشتركة مع العراق.

وقال اسماعيل زماني، انه "ستتم متابعة انشاء مدن صناعية مشتركة بين ايران والعراق من قبل منطقة اروند الحرة بالنيابة عن وزارة الصناعة والمناجم والتجارة".وبشأن محادثاته الاخيرة مع وزير الصناعة والمناجم والتجارة رضا رحماني، أوضح زماني انه "تم البحث خلالها حول قضايا مهمة في مجال الصناعة والتجارة في هذه المنطقة، وطرح قضايا مثل متابعة مشاكل تسجيل الطلبات والتجارة مع الدول الجارة".يذكر ان منطقة اروند الحرة تبلغ مساحتها 37 الفا و 400 هكتار، جنوب غربي ايران وتضم مدن عبادان وخرمشهر ومينوشهر {جزيرة مينو} الى الجوار من العراق والكويت.انتهى

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