ينها “خمسة وخميسة” .. أحدث إصدارات هواتف نوكيا الذكية تدخل للعراق

2019/06/19 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت شركة HMD العالمية المطوّرة لأجهزة هاتف نوكيا عن توفر الهواتف الذكية نوكيا 9 بيورفيو الذي يحتوي عدسات كاميرا على شكل “خمسة وخميسة” ونوكيا 3.2 ونوكيا 2.2 ونوكيا 1 بلس في نقاط البيع بالتجزئة في العراق.وكُشف النقاب عن هذه الأجهزة في وقتٍ سابق هذا العام خلال المؤتمر العالمي للجوال في برشلونة، وهي توفر […]

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