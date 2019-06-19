بالصورة.. موقع سقوط صاروخ الكاتيوشا على الشركة النفطية في البصرة

2019/06/19 | 08:48

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بغداد اليوم - البصرة

حصلت بغداد اليوم على صورة تبين الاضرار التي احدثها سقوط صاروخ كاتيوشا مجهول المصدر على مقر شركة اكسون موبيل النفطية الاميركية العاملة في البصرة.

وفي وقت سابق..



افاد مصدر في الشرطة ، الأربعاء 19 حزيران 2019 ، بسقوط صاروخ على شركة اكسون موبيل النفطية الأميركية في البصرة.

وأوضح المصدر أن " صاروخا نوع كاتيوشا اصاب مقرات العمليات والسكن في مقر شركة اكسون موبيل في البرجسية وتسبب باصابتين لعاملين عراقيين وفق معلومات أولية".

وعلى الفور أعلنت الشركة انها ستجلي عشرين من موظفيها إثر الحادثة.

بدوه افاد مصدر نفطي ان الهجوم لم يؤثر اطلاقا على حركة تصدير النفط في البصرة.

بغداد اليوم - بغداد

اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الاربعاء، توضيحا بشأن صدور قوائم تضم أسماء يُدعى ترشيحها الى المناصب العليا.

ونفت الامانة في بيان، "ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قوائم تضم أسماء يُدعى ترشيح

بغداد اليوم - بغداد

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بغداد اليوم - خاص

رأى النائب عن تحالف الفتح، قصي عباس، الثلاثاء (18 حزيران 2019)، أن المشهد السياسي الحالي لا يتحمل المزيد من التعقيد وتأزيم المواقف، داعيا الى منح رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي المزيد من الوقت لتقييم عمله.

وشدد عباس في حديث خص

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