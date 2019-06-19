اتحاد غرب آسيا يتابع التحضيرات لبطولة الرجال في العراق

2019/06/19 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد اتحاد غرب آسيا لكرة القدم إن” وفداً منه سيقوم بزيارات تفقدية للعراق لمتابعة التحضير لبطولة غرب اسيا التي ستقام بين الثاني وحتى الرابع عشر من آب المقبل على ملعبي كربلاء واربيل بمشاركة تسع دول .وقال اتحاد غرب آسيا في بيان وتلقته وكالة صدى , إن ” وفداً منه سيقوم بزيارات تفقدية مكثفة اعتباراً

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