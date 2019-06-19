بدء خطوات انشاء مدن صناعية مشتركة بين العراق وإيران

2019/06/19 | 08:52

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن المدير التنفيذي لمنطقة "اروند" الحرة في جنوب غرب ايران عن متابعة موضوع انشاء مدن صناعية مشتركة مع العراق.

وقال اسماعيل زماني، انه "ستتم متابعة انشاء مدن صناعية مشتركة بين ايران والعراق من قبل منطقة "اروند" الحرة بالنيابة عن وزارة الصناعة والمناجم والتجارة".

واشار الى محادثاته الاخيرة مع "وزير الصناعة والمناجم والتجارة رضا رحماني".

واوضح بانه "تم البحث خلالها حول قضايا مهمة في مجال الصناعة والتجارة في هذه المنطقة وقال، انه تم خلال اللقاء مع الوزير طرح قضايا مثل متابعة مشاكل تسجيل الطلبات والتجارة مع الدول الجارة".

يذكر ان منطقة "اروند "الحرة تبلغ مساحتها 37 الفا و 400 هكتار في جنوب غرب ايران وتضم مدن ابادان وخرمشهر ومينوشهر (جزيرة مينو) الى الجوار من العراق والكويت.

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